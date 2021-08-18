للمرة الثانية انتحار طالبة ثانوية عامة بالمنوفية: حصلت على مجموع قليل

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للمرة الثانية، انتحرت طالبة في الثانوية العامة من قرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، الأربعاء، عقب ظهور نتيجتها، حيث أصيبت بحالة نفسية سيئة، وقامت بتناول «حبة الغلة» السامة.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا بوصول طالبة في حالة إعياء شديدة إلى المستشفى، ويشتبه بإصابتها بتسمم، وتم تقلها إلى قسم السموم بالمستشفى الجامعي في المنوفية، ولكنها توفت عقب فشل إسعافها.

وأكدت التحريات سوء حالة المتوفية عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وحصولها على مجموع قليل، ما أدى إلى إقدامها على الانتحار، وتناول حبوب الغلة السامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.