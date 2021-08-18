أخبار عاجلة

اجتماع ساخن في اتحاد الكرة لحسم مصير كأس مصر وشكل الدوري وموقف الفار -
أوكرانيا.. عشرات الجرحى من رجال الأمن خلال مسيرة للمثليين -
الحوالات المالية الخارجية إلى شمال وشرق سوريا -
رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين  -
زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة -
«ضاحي»: مجلس نقابة المهندسين اقتحم ملفات شائكة وبالغة التعقيد منذ توليه المسئولية -
المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو) -
أحمد ناجي يلمح لرحيل سامي عن سموحة لتدريب بيراميدز -
منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يواجه بيلاروسيا على برونزية العالم -
طلاب المرحلة التانية بالتنسيق ما يقلقوش..الكليات مستنياكوا..أعرف القائمة الكاملة للكليات المتبقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تفاعلاً مع "سبق".. محافظ الأفلاج يشكل لجنة لدراسة الوضع الحالي لسوق الأعلاف

Print
تفاعلاً مع "سبق".. محافظ الأفلاج يشكل لجنة لدراسة الوضع الحالي لسوق الأعلاف تفاعلاً مع "سبق".. محافظ الأفلاج يشكل لجنة لدراسة الوضع الحالي لسوق الأعلاف
إشادة من الأهالي بالمتابعة السريعة وإعطاء صحة المواطنين أولوية قصوى

تفاعلاً مع

تفاعلاً مع ما نشرت "سبق" أمس الثلاثاء، تحت عنوان "حرائق وروائح وقلق.. أهالي بالأفلاج: سوق أعلاف في حديقة تتوسط أحياء سكنية!" ومناشدة الأهالي المختصين بالتحرك وإزالة ذلك التشوه بصري الذي لا يتوافق مع مبادرات "الأمانة"، شكل على الفور محافظ الأفلاج المكلف عبدالله غالب المطيري، لجنة من عددٍ من الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة للوقوف على سوق الأعلاف بالمحافظة وتدوين تقرير حول وضعه ونظامية وجوده في موقعه الحالي والرفع بالمقترحات والحلول وإمكانية ترحيله.

ولقي ذلك التفاعل من محافظ الأفلاج إشادة وثناء من الأهالي معربين عن جزيل شكرهم للمطيري على ذلك التفاعل غير المستغرب ووضع صحة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار واهتمامه بكل ما من شأنه راحة المواطن وحرصه الدائم على البيئة وحماية المرافق العامة من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر حمل مطالب الأهالي بمحافظة الأفلاج ومعاناتهم مع سوق الأعلاف الحالي بالمحافظة كونه يشكل قلقًا للعديد من أهالي الأحياء المجاورة له، ومصدرًا لانبعاث الروائح المؤثرة على أصحاب أمراض الصدر المزمنة وزاد الأمر سواءً بعد اندلاع حرائق متتالية في العديد من البسطات داخل السوق امتدت منها أعمدة من الدخان والروائح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نمو الصادرات غير النفطية للمملكة.. نتاج رؤية شابة ببرامج طموحة وجهود ودعم القيادة الرشيدة

نمو الصادرات غير النفطية للمملكة.. نتاج رؤية شابة ببرامج طموحة وجهود ودعم القيادة الرشيدة

في نسخته الأولى.. "إثراء" يطلق برنامج المسرح في المدارس

في نسخته الأولى.. "إثراء" يطلق برنامج المسرح في المدارس

كيف حققت الصادرات السعودية غير النفطية قفزة غير مسبوقة في تاريخها؟

كيف حققت الصادرات السعودية غير النفطية قفزة غير مسبوقة في تاريخها؟

"مسام" ينتزع أكثر من 1,300 لغم في اليمن خلال أسبوع

"مسام" ينتزع أكثر من 1,300 لغم في اليمن خلال أسبوع