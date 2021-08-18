محافظ قنا يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ قرار توفيق أوضاع الكنائس

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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا الاربعاء لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والعقيد حسين صلاح نائب مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، وايليا زارع ممثل عن طوائف الكنائس بالمحافظة، ومحمد ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش محافظ قنا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، والتي صدر لها قرارات مجلس الوزراء، والتي تتعلق بترميم بعض الكنائس، وإعادة بناءها، واستكمال اشتراطات الحماية المدنية فيها، بالإضافة إلى إنهاء اجراءات التقنين بعدد من الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها وعدم مطالباتها بإجراءات تصالح أخرى طبقا لما ورد في الكتاب الدوري لوزارة الإسكان، وغيرها من الموضوعات الخاصة ببيانات الصلاحية والرسومات الهندسية وتراخيص الكنائس .

اجتماع محافظ قنا بشأن الكنائس

و شدد «الداودي» على ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة، لسرعة تقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة، وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها، والانتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس والمباني الخدمية، وكذا التواصل مع مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة، موجها باستمرار عمل اللجنة العامة المشكلة برئاسته في عرض ورصد التوصيات والقرارات والنتائج شهريا، موصيا بسرعة إنهاء الإجراءات تمهيداً لتوفيق أوضاعها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

اجتماع محافظ قنا بشأن الكنائس

وطالب محافظ قنا مسئولي الجهات المعنية من الحماية المدنية والإدارة العامة لأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ورؤساء المدن، والإدارات الهندسية بالتنسيق مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية، لإسراع الخطي في إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط. .