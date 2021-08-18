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حملة تموينية موسعة بمدينة بلطيم

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حملة تموينية موسعة بمدينة بلطيم حملة تموينية موسعة بمدينة بلطيم

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شن اللواء احمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية، والمطاعم، ومحال بيع اللحوم الطازجة والمجمدة، لضبط الأسواق وملاحقة الخارجين على القانون.

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، الأربعاء، شن حملة تموينية مفاجئة على محال بيع اللحوم الطازجة والمجمدة، والمطاعم والمحلات التجارية والخدمية، وذلك بالتنسيق الكامل والتعاون مع إدارة تموين بلطيم، والإدارة الصحية، والإدارة البيطرية، وإدارة بلطيم الزراعية، وجهاز حماية المستهلك، والحماية المدنية ببلطيم.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، وضبط ٨٥ كيلو جرام من اللحوم الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذبح خارج المجزر، كما تم العثور أختام مزورة، وضبط 22 كيلو جرام من اللحوم والكبد ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تحررت محاضر متنوعة ضد أصحاب محال يستخدمون أنابيب منزلية غير مصرح بها في المطاعم، فضلاً عن تحرير محاضر جنح أمن دولة طوارئ والعرض على النيابة المختصة.

المصرى اليوم

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