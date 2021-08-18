أخبار عاجلة

اجتماع ساخن في اتحاد الكرة لحسم مصير كأس مصر وشكل الدوري وموقف الفار -
أوكرانيا.. عشرات الجرحى من رجال الأمن خلال مسيرة للمثليين -
الحوالات المالية الخارجية إلى شمال وشرق سوريا -
رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين  -
زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة -
«ضاحي»: مجلس نقابة المهندسين اقتحم ملفات شائكة وبالغة التعقيد منذ توليه المسئولية -
المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو) -
أحمد ناجي يلمح لرحيل سامي عن سموحة لتدريب بيراميدز -
منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يواجه بيلاروسيا على برونزية العالم -
طلاب المرحلة التانية بالتنسيق ما يقلقوش..الكليات مستنياكوا..أعرف القائمة الكاملة للكليات المتبقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

أردوغان: لا نزال نسعى للحفاظ على الأمن في مطار كابول

Print
أردوغان: لا نزال نسعى للحفاظ على الأمن في مطار كابول أردوغان: لا نزال نسعى للحفاظ على الأمن في مطار كابول

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن بلاده ما زالت تهدف للحفاظ على الأمن في مطار العاصمة الأفغانية كابول بعد أن سيطرت حركة طالبان على المدينة.

وتناقش تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي ولديها مئات من الجنود في أفغانستان، مع الولايات المتحدة اقتراحا للإبقاء على تلك القوات هناك لحراسة وإدارة المطار بعد انسحاب قوات تابعة لدول أخرى في الحلف.

وقالت مصادر تركية لرويترز هذا الأسبوع إن تلك الخطط الأولية ألغيت بسبب الفوضى في كابول لكن تركيا ما زالت تعرض على طالبان التأمين والمساعدة الفنية في المطار.

وقال أردوغان أيضا في مقابلة تلفزيونية إنه منفتح على التعاون مع حركة طالبان ويرحب بما وصفها بالتصريحات المعتدلة الصادرة عنها حتى الآن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حفاظاً على التراث القومى.. «الداخلية» تعلن ضبط عامل بأسيوط لحيازته لبعض القطع الأثرية

حفاظاً على التراث القومى.. «الداخلية» تعلن ضبط عامل بأسيوط لحيازته لبعض القطع الأثرية

رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين 

رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين 

زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة

زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة

«ضاحي»: مجلس نقابة المهندسين اقتحم ملفات شائكة وبالغة التعقيد منذ توليه المسئولية

«ضاحي»: مجلس نقابة المهندسين اقتحم ملفات شائكة وبالغة التعقيد منذ توليه المسئولية