أردوغان: لا نزال نسعى للحفاظ على الأمن في مطار كابول

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن بلاده ما زالت تهدف للحفاظ على الأمن في مطار العاصمة الأفغانية كابول بعد أن سيطرت حركة طالبان على المدينة.

وتناقش تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي ولديها مئات من الجنود في أفغانستان، مع الولايات المتحدة اقتراحا للإبقاء على تلك القوات هناك لحراسة وإدارة المطار بعد انسحاب قوات تابعة لدول أخرى في الحلف.

وقالت مصادر تركية لرويترز هذا الأسبوع إن تلك الخطط الأولية ألغيت بسبب الفوضى في كابول لكن تركيا ما زالت تعرض على طالبان التأمين والمساعدة الفنية في المطار.

وقال أردوغان أيضا في مقابلة تلفزيونية إنه منفتح على التعاون مع حركة طالبان ويرحب بما وصفها بالتصريحات المعتدلة الصادرة عنها حتى الآن.