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مهاجم الشارقة الإماراتي معروض على الاتحاد السكندري

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مهاجم الشارقة الإماراتي معروض على الاتحاد السكندري مهاجم الشارقة الإماراتي معروض على الاتحاد السكندري

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تلقى حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع المهاجم الإماراتي حمدان المنصوري، لاعب نادي الشارقة الإماراتي.

ويقوم الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بدراسة ملف حمدان المنصوري لحسم قرار ضمه إلى صفوف الاتحاد السكندري في الميركاتو الصيفي الجاري في ظل بحث إدارة نادي الاتحاد عن لاعبين أجانب جدد استعدادًا للموسم الجديد.

كما قام وكيل اللاعبين بعرض اللاعب الإماراتي على أكثر من نادي مصري إلا أن الاتحاد السكندري هو الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع المهاجم الإماراتي حمدان المنصوري.

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري يعاني من غياب جميع لاعبيه الأجانب في الفترة الجارية، حيث رفض 4 لاعبين في صفوفه بالعودة إلى من جديد وتقوم إدارة النادي السكندري بمقاضاة لاعبيه الأجانب وفقًا لما أكده إبراهيم حسن، مدير الكرة في الاتحاد.

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