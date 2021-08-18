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لاعبة أفغانية تستغيث بعد منعها من المغادرة إلى طوكيو ..

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لاعبة أفغانية تستغيث بعد منعها من المغادرة إلى طوكيو ..فيديو لاعبة أفغانية تستغيث بعد منعها من المغادرة إلى طوكيو ..

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نشرت زكية خودادي لاعبة التايكوندو والتي تستعد لخوض دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، مقطع قصير تناشد من خلاله الجميع بسبب محاصرتها وعدم السماح له بالسفر.

وقالت اللاعبة «ساعدوني، أنا محاصرة في المنزل ولا أستطيع الخروج، أتمنى المشاركة في في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، من فضلكم ساعدوني».

وكانت اللجنة البارالمبية الأفغانية قد أعلنت أمس الثلاثاء عن اتخاذها قرار بعدم السماح إلى بعثتها بالسفر إلى طوكيو بسبب الظروف التي تعاني منها البلاد.

وتعتبر زكية خودادي أول سيدة أفغانية تشارك في دورة الألعاب البارالمبية وذلك من خلال النسخة الحالية التي من المفترض أن تضم فردً أخر وهو العداء حسين رسولي.

من جانبه قال أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية لرويترز أنه لا توجد رحلات في مطار كابول وهو ما يصعب حضور البعثة الأفغانية المشاركة في الحدث المنتظر.

يذكر أن أفغانستان تعاني من اضطرابات أمنية وتدهور بعد سيطرة حركة طالبان جميع المؤسسات داخل البلاد وهروب الرئيس إلى طاجيكستان.

المصرى اليوم

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