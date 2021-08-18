العثور على جثة شاب مذبوحا داخل بيارة صرف صحي في دشنا

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا الأربعاء، على جثة شاب مذبوحا داخل بيارة صرف صحي بعد تغيبه منذ يومين، بقرية فاو التابعة لمركز دشنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بانتشال جثة شاب مذبوح وملقاة في بيارة الصرف.

وبعد الفحص أن الجثة للمدعو «نبيل .د.أ»،32 عامًا، المتغيب منذ يومين بقرية فاو فاو قبلي في دشنا.

فتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.