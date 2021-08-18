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التعاون يطرح تذاكر مباراة الهلال للبيع .. والأسعار تبدأ من 20 وحتى 50 ريالاً

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التعاون يطرح تذاكر مباراة الهلال للبيع .. والأسعار تبدأ من 20 وحتى 50 ريالاً التعاون يطرح تذاكر مباراة الهلال للبيع .. والأسعار تبدأ من 20 وحتى 50 ريالاً

التعاون يطرح تذاكر مباراة الهلال للبيع .. والأسعار تبدأ من 20 وحتى 50 ريالاً

أعلن نادي التعاون طرح تذاكر مباراته أمام الهلال ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للبيع على موقع "تذاكر ".

وسيلتقي التعاون مع ضيفه الهلال يوم الجمعة القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة (8:50) مساءً.

وبحسب ما حددت إدارة التعاون تبدأ التذاكر من 20 ريالاً وحتى 50 ريالاً.

فئات الأسعار

فئة 3 شمالي : 20 ريالاً

فئة 2 شمالي : 50 ريالاً

فئة 2 جنوبي : 50 ريالاً

فئة 3 جنوبي : 20 ريالاً

عائلات جنوبي : 50 ريالاً

عائلات شمالي : 50 ريالاً

منصة سفلي شباب: 50 ريالاً

منصة علوي أفراد : 50 ريالاً

تـذاكـر مباراة التعاون والهلال متاحة عبر الرابط : https://www.sauditickets.sa/ar/d/415/al-taawoun-fc-x-al-hilal-fc

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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