الأخضر تحت20 عاماً يفتتح تدريباته بمعسكر الرياض

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قبل المغادرة إلى سلوفينيا

افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاماً اليوم الأربعاء تدريباته على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك قبل المغادرة إلى سلوفينيا صباح السبت المقبل لإقامة معسكر إعدادي يتخلله المشاركة في دورة ودية دولية تستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والتي بدأت بتمارين الإحماء، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الألعاب الصغيرة بالكرة.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يومي الخميس والجمعة على نفس الملعب، قبل المغادرة إلى سلوفينيا ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا 2023.



الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يأتي بعد تحقيق المنتخب كأس بطولة العرب للشباب تحت 20 عاماً في يوليو الماضي.

