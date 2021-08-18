فرج عامر: ارتفاع «صافي التدفقات» يؤكد قدرتنا على الترويج للاستثمارات الأجنبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب الصناعية في الاسكندرية، إن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال خلال الربع الثالث من العام المالى 2021 / 2020، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق 2019/2020، بنسبة 47.3%، ليبلغ 1.429 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، والذي بلغ 970 مليون دولار، يعد بمثابة دليل واضح على نجاح الدولة في الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأضاف «عامر» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يحرص دائما خلال زياراته لمختلف دول العالم على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر، متوقعاً أن تشهد السنوات القليلة القادمة جذب المزيد من الاستثمارات العربية والافريقية والأجنبية لمصر، خاصة بعد ما تحقق من إنجازات مبهرة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي داخل مصر، خاصة مشروعات البنية الأساسية من شبكة الطرق القومية والأنفاق والكبارى ووجود المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمشروعات القومية العملاقة في الساحل الشمالى وسيناء وفى جميع انحاء البلاد.

وثمّن نجاح الحكومة في تحقيق ارتفاع في صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للقطاعات غير البترولية، خلال الربع الثالث من العام المالى 2020/2021، بنسبة 21.72 %، ليبلغ 1.911 مليار دولار، وذلك مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق، كما حقق صافى التدفقات خلال الربع الثالث معدل نمو أيضاً بنحو 25.72، مقارنة بحجم التدفقات خلال الربع المالى السابق له من ذات العام المالى.

وأوضح «عامر» أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وافريقيا المؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، مطالباً من الحكومة مواجهة جميع انواع الروتين والبيروقراطية التي تعترض مسيرة الاستثمار بصفة عامة والاستثمار الصناعي بصفة خاصة، لأنه هو قاطرة التقدم وتحقيق معدلات نمو كبيرة اضافة إلى خلق الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة لمواجهة أزمة البطالة.