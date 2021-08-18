استشاري يوضح سبب عدم شعور مريض السمنة بالشبع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لتناول المياه بكثرة، لأنها تزيد من معدل الحرق، كما أن هناك ضرورة لعدم تناول الطعام ليلًا، لأن هذا يؤدي إلى تحول الطعام إلى دهون، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون لا تعمل ليلًا.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه لا توجد أدوية للتخسيس بدون أي أعراض جانبية، وهذا يعكس أهمية النباتات الطبيعية التي تعمل على خفض الوزن بدون أي أعراض جانبية، خاصة وأن هذه النباتات حاصلة على ترخيص وزارة الصحة.

وأضاف أن مريض السمنة يعاني من ارتفاع الشهية ولا يستطيع أن يتوقف عن تناول الطعام إلا بعد تناول قدر كبير من الطعام، وهذا يرجع إلى وجود خلل في هرمون الشبع، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لتقليل الشهية من خلال الشاي الأخضر أو القهوة الخضراء أو الجرسينا.