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رئيس جامعة طنطا يقرر إعفاء طلاب دور الرعاية الاجتماعية من المصروفات الدراسية

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رئيس جامعة طنطا يقرر إعفاء طلاب دور الرعاية الاجتماعية من المصروفات الدراسية رئيس جامعة طنطا يقرر إعفاء طلاب دور الرعاية الاجتماعية من المصروفات الدراسية

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قرر الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا إعفاء طلاب دور الرعاية الاجتماعية بكليات الجامعة من المصروفات الدراسية، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الجامعة لأبنائها، وتفعيلا لدورها في المشاركة الاجتماعية وتقديم كافة المساعدات المتاحة.

جاء ذلك خلال زيارته، الأربعاء، للمعسكر الصيفى الدائم ببلطيم، والذى رافقه خلالها الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب .

حرص الدكتور محمود ذكى على مشاركة الأطفال فرحتهم ورسم البسمة على وجوههم بالعروض الفنية التي قدمت إحتفاء من الجامعة بهم خلال فترة إقامتهم بالمعسكر وتقديم الهدايا لهم والتقاط الصور التذكارية، مثمنًا جهود كافة العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف محمد القصير، وعمر عبدالفتاح مدير إدارة الجوالة والمعسكرات، ومحمد النحال مدير عام النشاط الاجتماعي والتكافل.

أشار الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة إلى أن المعسكر الصيفى الدائم ببلطيم استقبل 51 طفلًا من دور الرعاية الاجتماعية بالغربية وهم دار الرضوى للرعاية الاجتماعية للبنات، وجمعية الوفاء الخيرية الإسلامية للبنات فرع «ا»، ودار فتحي دبا«، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

من جانبها تقدمت الدكتوره أميمة الفطاطري المشرف العام على الأفواج باسمى آيات الشكر لرئيس الجامعة ونائبه على حسن الاستقبال والرعاية للأطفال خلال فترة إقامتهم بالمعسكر.

المصرى اليوم

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