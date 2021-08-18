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على موسى: كتاب «اكتفيت» يعمل على تصحيح الأخطاء مع النفس

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على موسى: كتاب «اكتفيت» يعمل على تصحيح الأخطاء مع النفس على موسى: كتاب «اكتفيت» يعمل على تصحيح الأخطاء مع النفس

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قال الكاتب على موسى، مؤلف كتاب «اكتفيت»، إن هناك ضرورة لرسم حدود في العلاقات مع الآخرين، معقبًا: «في ناس هتتقمص في الأول، والوضع هياخد بعض الوقت، لكن هترتاح نفسيًا».

وتابع «موسى»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاربعاء، أن كتاب «اكتفيت» يتحدث عن مشاكل النفس مثل التردد أو الخجل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الكتاب يتحدث عن المشاكل، ويطرح بعض الحلول.

وأشار إلى أن هذ الكتاب عبارة عن خطوة، وينير الطرق إلى تصحيح الأخطاء، معقبًا: «مفيش كتاب هيخليك سعيد بنسبة 100%، ولكنه خطوة أولى نحو التغيير، والتغيير هياخد بعض الوقت».

المصرى اليوم

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