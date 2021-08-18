لليوم الثاني على التوالي.. وزيرا «التعليم» و«التعليم العالي» يجتمعان (تعرف على السبب)

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لليوم الثاني على التوالي، عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الأربعاء، لقاء مشترك، حيث التقي أمس للاعلان نتجية الثانوية الامة ومؤشرات التنسيق للقبول بالجامعات، بينما بحث خلال لقاءهم الثاني مع نظيرهما الصومالي عبدالله أبوكر حاج وزير التربية والثقافة والتعليم العالي؛ أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما ناقش اللقاء تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الجامعات التكنولوجية والأهلية.



وأكد وزير التعليم العالي على تعزيز العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، وترحيبه بالتعاون في المجالات العلمية والتعليم العالى، واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية تجديد البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين، وزيادة عدد المنح المصرية المقدمة لطلاب الصومال لتصل إلى ٤٥٠ منحة دراسية بدلاً من ٢٠٠ منحة كانت تقدم في السابق.

واضاف عبدالغفار، أن هناك تكليفات رئاسية بتقديم التسهيلات والتيسيرات للطلاب الصوماليين وقبولهم للدراسة بالجامعات المصرية تأكيدًا على أهمية تعزيز جهود تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما.

واشار وزير التعليم العالي إلى مبادرة «ادرس في مصر» والتي تسمح بتقديم فرص تعليمية بشكل أكبر للطلاب من الصومال؛ للدراسة بالجامعات المصرية في مختلف المجالات الدراسية.

واستعرض الدكتور طارق شوقي خلال اللقاء جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم في مصر، مشيرا إلى استعداد الوزارة للتعاون في مجال التعليم خاصة وأن الوزارة تمتلك الآن نظاما جديدا للتعليم يطبق على الطلاب في المراحل الدراسية الأولى.

وأكد الدكتور شوقي على عمق العلاقات المصرية الصومالية مثمنا زيارة الوفد الرسمي الصومالي لمصر ومتطلعا لمزيد من التعاون المشترك بين مصر والصومال في المجالات التعليمية.

وأشاد الوزير الصومالي بالجهود المصرية الداعمة للمصالح المشتركة بين البلدين لاسيما التعاون في المجالات العلمية والتعليمية.

حضر اللقاء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود. رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ومن وزارة التربية والتعليم د. رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، ود. أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات.