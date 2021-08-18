4 أهداف وطرد.. الإنتاج يشعل آماله بالبقاء على حساب المحلة

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تمكن فريق الإنتاج الحربي من تحقيق فوز صعب على مضيفه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقدم الضيوف في الدقيقة 14 عن طريق لاعب المحلة معتز محب بالخطأ في مرماه، وعادل زميله عبد القادر يحيي النتيجة في الدقيقة 23، واستطاع رفاق كشري التقدم مجدداً عن طريق حسين ياسين في الدقيقة 63 من ركلة جزاء قبل أن يوسع مصطفة البدري الفارق بهدف ثالث في الدقيقة 90+1، وتلقى إسلام فؤاد بطاقة حمراء عند الدقيقة 74.

وبهذا لفوز يرتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 26 نقطة في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما توقف رصيد غزل المحلة عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.