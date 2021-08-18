أرسنال على وشك الإتفاق على صفقة ضم «رامسدالي»

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ذكرت صحيفة ذا أثلتيك أن أرسنال أصبحوا على وشك الإتفاق مع نادي شيفيليد يونايتد للتعاقد مع الحارس آرون رامسدالي.

وأوضحت الصحيفة أن الحارس الإنجليزي الدولي سيوقع عقدًا لمدة 4 سنوات مع امكانية التمديد لسنة خامسة، بعد أن يتم الإتفاق على كافة الشروط الشخصية ويجتاز الفحص الطبي بنجاح.

رامسدالي (23 عامًا) كان هدفًا ثابتًا للمدرب ميكيل أرتيتا طوال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، لرغبته في تشكيل تحدي للحارس الأول حاليًا في الفريق، الألماني الدولي بريند لينو.

ولم تسر الصفقة بالسرعة المطلوبة بسبب اختلاف التقييم المادي بين الناديين، فطلب شيفيليد يونايتد 40 مليون باوند، في حين كان عرض أرسنال في البداية يقارب من 20 مليون باوند، وظل الطرفين في مفاوضات ومحاولات إلى أن توصلا إلى اتفاق يقضي بدفع أرسنال 24 مليون باوند بشكل مبدئي، بجانب مبلغ 6 مليون باوند على سبيل الإضافات.

ولم يظهر رامسدالي في قائمة فريق شيفيليد يونايتد الليلة التي ستواجه ويست بروميتش ألبيون في التشامبيونشيب، على الرغم من أن الدولي الإنجليزي كان حارسهم الأساسي في مباراة يوم السبت الماضي ضد سوانزي سيتي (انتهت بالتعادل 0-0).

يتقدم أرسنال في صفقتي رامسدالي ومارتين أوديجارد في وقت واحد، ويأمل أن يتم تسجيلهما في الوقت المناسب ليكونا جزءًا من الفريق لمواجهة تشيلسي يوم الأحد.