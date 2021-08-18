البعثة البارالمبية المصرية تستعد للسفر للمشاركة بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020
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تستعد البعثة البارالمبية المصرية للمشاركة في ثمانية ألعاب بدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 هذا العام .
ومن المنتظر أن تشارك مصر في عدد من الالعاب هى : (رفع الأثقال، ألعاب القوى، السباحة، تنس الطاولة، كرة الطائرة جلوس التايكوندو ريشة طائرة كرة الهدف للمكفوفين) بإجمالي 49 لاعباً ولاعبة في البطولة العالمية .
وأجرت البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية اليوم الأربعاء المسحة الثانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد بالمركز الأولمبي بالمعادي .
ومن المقرر أن يجري جميع اللاعبين والأجهزة الفنية المسحة الثانية ظهر اليوم طبقًا لتعليمات إدارة اللجنة المنظمة للدورة بإجراء مسحتين قبل السفر إلى اليابان .
ومن المقرر أن تغادر البعثة المصرية يوم السبت المقبل استعدادًا لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 .