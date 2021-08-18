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إثيوبيا.. مصرع 7 أشخاص جراء فيضانات في أديس أبابا

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إثيوبيا.. مصرع 7 أشخاص جراء فيضانات في أديس أبابا إثيوبيا.. مصرع 7 أشخاص جراء فيضانات في أديس أبابا

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أعلن مسؤولون إثيوبيون عن مصرع 7 أشخاص بسبب فيضانات مباغتة شهدتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إثر هطول أمطار غزيرة.

وأظهرت مشاهد التقطت في أديس أبابا عناصر إطفاء يتفقدون منازل تضررت جراء الفيضانات وسط شارع غمرته المياه، فيما أظهرت مشاهد أخرى عددا من العناصر يشقون طريقهم وسط الوحول لنقل أحد المتوفين.

وغمرت مياه الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة في أحياء عدة بالعاصمة منازل وسيارات متسببة فوضى عارمة.

وأعلنت رئيسة البلدية أدانتش أبيبي في تغريدة عبر «تويتر» إثر تفقدها المناطق المتضررة، أن «الفيضانات سببت أضرارا فادحة».

ودعت السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المناطق لأن أمطارا غزيرة يتوقع أن تهطل في الأيام المقبلة».

وأعلنت لجنة مكافحة الحرائق والطوارئ والإنقاذ في أديس أبابا مصرع سبعة أشخاص، وأن آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات.

المصرى اليوم

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