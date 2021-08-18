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قائد الجيش البريطاني: نتعاون مع «طالبان» على الأرض ونعتقد أنها تغيرت

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قائد الجيش البريطاني: نتعاون مع «طالبان» على الأرض ونعتقد أنها تغيرت قائد الجيش البريطاني: نتعاون مع «طالبان» على الأرض ونعتقد أنها تغيرت

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أكد قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر أن قوات المملكة المتحدة المتبقية في أفغانستان تتعاون مع حركة «طالبان»، مبديا تفاؤله إزاء مستقبل هذا البلد تحت إدارة الحركة.

وأشار كارتر اليوم الأربعاء، في حوار مع «سكاي نيوز»، إلى أن الوضع في أفغانستان، بعد دخول «طالبان» إلى العاصمة كابل، يبدو هادئا، موضحا أن المملكة المتحدة لم تتلق تقارير عن ممارسة عناصر الحركة «سلوكا شريرا اتبعوه سابقا».

وقال: «نتعاون مع»طالبان«على الأرض، ويبدو أن هذه العلاقة مباشرة جدا. يحتفظون بالأمن والهدوء بالتأكيد في شوارع كابل ويساعدوننا في المطار وأعتقد أننا نواجه مشكلة مثيرة للقلق محتملة متمثلة بأفغان منزعجين قد يحاولون التسلل إلى المطار مجددا».

ولفت القائد العسكري إلى أن بعض عناصر «طالبان» سيشكلون دائما تهديدا، مضيفا أن الحركة لا تستطيع السيطرة على جميع أفرادها بالكامل، وذكر أن «طالبان» الآن «تسيطر على الأمور بطريقة فعالة جدا» وتفعل ذلك «بصورة مقبولة إطلاقا».

ودعا الجنرال كارتر إلى «توخي الحذر في استخدام مصطلح العدو» بحق «طالبان»، وقال إن عناصر «طالبان» يعيشون «وفقا لميثاق شرف» وأن «الشرف يشكل أساس كل ما يفعلونه»، مشددا على أن عناصر الحركة التحقوا بها لأنهم «لا يريدون حكومة فاسدة» ويسعون إلى بناء «أفغانستان شامل للجميع».

المصرى اليوم

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