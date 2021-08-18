صورة جديدة لنيللي كريم وزوجها في شهر العسل بنيويورك

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شارك هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم، متابعيه مجموعة صور لهما أثناء قضاء شهر العسل من خلال خاصية «الأستورى» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأربعاء، حيث يتواجدان حاليًا في مدينة نيويورك.

وظهرت نيللى برفقة زوجها في الصورة ووبدا الثنائي يقضيان وقتًا سعيدًا في أمريكا، ويبدو أنهما يتنقلان بالموتوسيكل، حيث كان يرتدي عاشور «خوذة».

واحتفلا العروسان بزفافهما، الأربعاء الماضي، في إحدى القرى بالساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم: المخرجة كاملة أبوذكري، ومصطفى درويش، بسنت شوقي وزوجها محمد فراج، وأحمد داوود وزوجته علا رشدي، وهالة صدقي، وإلهام شاهين، ونور اللبنانية، وعمرو سلامة وزوجته، وغيرهم.