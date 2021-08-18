رئيس جامعة العريش: لا نهدف إلى تعليم وتخريج الطلاب فقط.. بل لدينا أهدافًا تنموية

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قال الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش إن جامعة العريش غير تقليدية، وذات أهداف تنموية في مختلف المجالات .

وأضاف «الدمرداش» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن جامعة العريش لا تهدف إلى تعليم وتخريج الطلاب فقط، وانما لها عدة أهداف أخرى تعمل على تحقيقها منذ بداية انشائها منها «التعليم في المقام الأول، إلى جانب دورها التنموى وخدمة البيئة بأن تكون قاطرة التنمية في سيناء وبيت خبرة للمشروعات المزمع اقامتها على أرض سيناء عامة وشمال سيناء خاصة».

وأعلن أن قرار انشاء جامعة العريش يتضمن عدة رسائل من القيادة السياسية في مقدمتها ومن أهمها التأكيد على وجود الاستقرار والأمن على أرض سيناء، وباعتبارها احدى مؤسسات الدولة المصرية المتواجدة في سيناء وتسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية والاستقرار بعد الأمن .

وأوضح أن جميع كليات الجامعة لخدمة المجتمع السيناوى فترتبط مناهجها بالمجتمع وسوق العمل.. ومنها كليتى العلوم الزراعية البيئية والاستزراع السمكى والمصايد البحرية، وبهما برامج متميزة ومتخصصة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتطويرها وكيفية تطوير المحميات الطبيعية البيئية والاستفادة منها وبحيرة البردويل وغيرها.

كما أكد على مساهمة الجامعة في دعم وتنفيذ جميع المبادرات الرئاسية ل 100 مليون صحة وحياة كريمة وصنايعية مصر وغيرها، إلى جانب تنفيذ مبادرات وقوافل الجامعة في المجالات الثقافية والرياضية والبيئية وفى مجالات الصحة والتعليم والزراعة والطب البيطرى وقوافل الاصحاح البيئى والقوافل العلاجية التي تجوب القرى والمراكز لتقديم خدماتها لكافة فئات المجتمع من أهل سيناء وحل المشاكل الخاصة بهم في مختلف المجالات.. مما يشعر كل مواطن على أرض سيناء بوجود الدولة إلى جانبه ممثلة في جامعة العريش بكلياتها المختلفة وأساتذتها وخبرائها من كافة أعضاء هيئة التدريس وامكاناتها العلمية لخدمة سيناء.

وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم أساتذة من جميع الكليات، وذلك للتشاوروتقديم الاقتراحات في كل ما يخص العملية التعليمية بالجامعة، إلى جانب التواصل مع كافة كيانات المجتمع لتعظيم الاستفادة من الجامعة ومشروعاتها العلمية، كما تم تفعيل المركز الاعلامى بالجامعة ودعمه بالمتخصصين للتعبير عن كافة أنشطة وفعاليات الجامعة والتواصل مع وسائل الاعلام المختلفة لنقل صورة حقيقية عن كل ما يدور داخل الجامعة إلى جانب تعيين متحدث اعلامى باسم الجامعة.

كما تم رفع كفاءة كافة قطاعات الجهاز الإدارى بالجامعة، وذلك لتطوير وتفعيل خطط التطوير لتحقيق الأهداف التنموية لخدمة المجتمع المحلى ودعم العماية التعليمية إلى جانب بناء قواعد للبيانات والمعلومات وتحسين كافة الخدمات بالجامعة .

ومن جهة أخرى، تم تجهيز جميع كليات الجامعة واعدادها لإستقبال كافة التقنيات الحديثة في اطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمى تمشياً مع مبادرة مصر الرقمية بكافة مؤسسات وأجهزة الدولة، حيث توجد حاليا كليات: التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، الاستزراع السمكى والمصايد البحرية، الاقتصاد المنزلى، التجارة، الطب البيطرى، إلى جانب معهد الدراسات البيئة، وهناك قرارين بانشاء كلية الطب البشرى وكلية الحاسبات والمعلومات.. حيث تم التجهيز لهما، وفى انتظار قرارى افتتاحهما وبدء الدراسة بهما.