شاهد.. استقبال أردوغان لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في أنقرة

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وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عصر الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية.

ونظمت الرئاسة التركية حفل استقبال رسميًا لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الذي تخوض قواته حربًا ضد سكان عدد من الأقاليم في إثيوبيا في مقدمتها إقليم تيجراي، وسط سيل من الإدانات الدولية والإقليمية ضد حكومته.

وأوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر حسابها في «تويتر»، أن آبي أحمد سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث عدد من الملفات الثنائية بين البلدين والعديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعقد أردوغان مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا مع آبي أحمد عقب توقيع اتفاق بين البلدين، لم يُعلن عن تفاصيله.

ومما جاء في كلمة أردوغان خلال المؤتمر الصحفي مع آبي أحمد، ما قاله بأن «شركاتنا توظف ما يقرب من 10 ملايين إثيوبي.. ويسعدني أن أشارك المعلومات التي تفيد بأن جميع مدارس جولن الإرهابية في إثيوبيا تم تحويلها إلى مؤسسة المعارف التركية الأسبوع الماضي».

وأضاف أردوغان أن «تركيا دولة ذات نفوذ دولي وتشكل أيضًا العلاقات العالمية، وإثيوبيا تولي أهمية كبيرة لصداقتها وشراكتها مع تركيا».

ونشرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية مقطع فيديو يرصد جانبًا من مراسم استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس وزراء إثيوبيا عقب وصوله البلاد.

كان الرئيس التركي وعد رئيس وزراء إثيوبيا بدعم بلاده خلال محادثة هاتفية جرت بينهما قبل أسبوعين.

أردوغان يستقبل آبي أحمد في القصر الجمهوري بأنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد في القصر الجمهوري بأنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد في القصر الجمهوري بأنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد في القصر الجمهوري بأنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد في القصر الجمهوري بأنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد في القصر الجمهوري بأنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد في القصر الجمهوري بأنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد في القصر الجمهوري بأنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد بالقصر الجمهوري في أنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد بالقصر الجمهوري في أنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد بالقصر الجمهوري في أنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد بالقصر الجمهوري في أنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد بالقصر الجمهوري في أنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد بالقصر الجمهوري في أنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد بالقصر الجمهوري في أنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد بالقصر الجمهوري في أنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد بالقصر الجمهوري في أنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد بالقصر الجمهوري في أنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد بالقصر الجمهوري في أنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد بالقصر الجمهوري في أنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد بالقصر الجمهوري في أنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد في القصر الجمهوري بأنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد في القصر الجمهوري بأنقرة 18 أغسطس 2021

أردوغان يستقبل آبي أحمد في القصر الجمهوري بأنقرة 18 أغسطس 2021