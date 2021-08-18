فرنسا : تصريحات طالبان ليست كافية من أجل الاعتراف الدولي

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أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان آيف لودريان، أن تصريحات طالبان الأخيرة ليست كافية من أجل الحصول على اعتراف دولي، موضحا أنه حينما تأخذ السلطة بالقوة، فليس لديك الشرعية.

وبين لودريان، في حوار مع قناة «بي إف إم تي في» الفرنسية: «أعلم أنهم يبذلون جهدا من أجل الحصول على اعتراف دولي، ولكن ليس كافيًا القيام بتصريحات، ينبغي أن يكون هناك أفعال».

وقال: «قضية الاعتراف بطالبان ليست قضية الساعة بالنسبة لفرنسا اليوم».

وتابع الوزير الفرنسي: «حينما تأخذ السلطة بالقوة، فليس لديك شرعية، نحن نعلم طالبان، ونعلم ماذا فعلت في الماضي، وأعمال العنف التي ارتكبها بعضهم مؤخرا».

ولفت الوزير إلى أن اهتمام الحكومة يرتكز على إعادة المواطنين الفرنسيين.

وأوضح لودريان أن الوضع يبدو مشوشًا في أفغانستان في الوقت الحالي، مؤكدا ضرورة اليقظة لمنع هذه الدولة من أن تصبح ملاذًا للإرهابيين مرة أخرى.