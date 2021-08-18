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بريطانيا: أمامنا بضعة أيام فقط لإجلاء جميع رعايانا عن أفغانستان

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بريطانيا: أمامنا بضعة أيام فقط لإجلاء جميع رعايانا عن أفغانستان بريطانيا: أمامنا بضعة أيام فقط لإجلاء جميع رعايانا عن أفغانستان

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قال سفير بريطانيا في كابول لوري بريستو إن أمام فريقه «أياما وليس أسابيع» لإجلاء الرعايا البريطانيين، والأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية عن أفغانستان.

وذكر بريستو أن فريقه ساعد 700 شخص على الجلاء على متن طائرات عسكرية يوم أمس الثلاثاء، وأن الهدف هو ترحيل 1000 شخص كل يوم، مشيرا إلى «أننا نسعى لزيادة السرعة والوتيرة خلال اليومين المقبلين... نحن نعمل على أساس الأيام، وليس الأسابيع، لذلك يتعين علينا حقا انجاز هذه الأعداد».

من جانبه صرح قائد القوات المسلحة البريطانية، الجنرال نيك كارتر، بأنه يتوقع أن تتوجه سبع طائرات إلى كابول لتمكين ألف شخص آخرين من المغادرة يوم الأربعاء، مبينا أن حركة «طالبان» تدعم العملية، وأن فريقه يعمل معهم «حيث نحتاج إلى ذلك، على المستوى التكتيكي والعملي».

وقال: «تقديري أنهم يرون أن من مصلحتهم مساعدتنا على القيام بذلك بطريقة منظمة وواضحة... من الواضح أنه من مصلحتنا أن يروه بهذه الطريقة».

المصرى اليوم

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