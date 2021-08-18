أخبار عاجلة

أوكرانيا.. عشرات الجرحى من رجال الأمن خلال مسيرة للمثليين -
الحوالات المالية الخارجية إلى شمال وشرق سوريا -
رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين  -
زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة -
«ضاحي»: مجلس نقابة المهندسين اقتحم ملفات شائكة وبالغة التعقيد منذ توليه المسئولية -
المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو) -
أحمد ناجي يلمح لرحيل سامي عن سموحة لتدريب بيراميدز -
منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يواجه بيلاروسيا على برونزية العالم -
طلاب المرحلة التانية بالتنسيق ما يقلقوش..الكليات مستنياكوا..أعرف القائمة الكاملة للكليات المتبقية -
تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استشاري: احتمال زيادة إصابات "كورونا" بين الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات

Print
استشاري: احتمال زيادة إصابات "كورونا" بين الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات استشاري: احتمال زيادة إصابات "كورونا" بين الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات
"غليلة": هذا تحدٍ.. ونأمل اعتماد اللقاحات للصغار خلال الأشهر الستة المقبلة

استشاري: احتمال زيادة إصابات

كشف الدكتور خالد غليلة استشاري الأمراض المعدية عن احتمال زيادة حالات الإصابة بكورونا بين الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات، معتبرًا أن ذلك يشكل تحديًا سيواجهنا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح غليلة لقناة أن الأبحاث الآن مستمرة على الأطفال أقل من 12 عامًا، معربًا في هذا الصدد عن أمله بأن يتم اعتماد لقاحات خلال الأشهر الستة المقبلة للأطفال أقل من 12 سنةً، موضحًا أن هذا يعد تحديًا في العالم كله.

كما أكد الاستشاري غليلة أنه إذا وصلنا إلى تحصين 70 % من المجتمع خلال شهرين سنكون من أوائل الدول في التحصين ضد ⁧‫كورونا⁩.. وستقل الكثير من الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإخبارية السورية: دوي انفجارات في محافظة القنيطرة وأنباء عن عدوان إسرائيلي

الإخبارية السورية: دوي انفجارات في محافظة القنيطرة وأنباء عن عدوان إسرائيلي