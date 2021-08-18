أشرف غني: مزاعم فراري بالأموال من أفغانستان كاذبة

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نفى الرئيس الأفغاني أشرف غني في أول ظهور له بعد فراره إلى الإمارات ما أشيع عن حمله أموالا طائلة معه عند مغادرته البلاد، مؤكدا أن «هذه المزاعم لا أساس لها على الإطلاق ومحض كذب».

وقال غني: «أنا في الإمارات حاليا ويوم سقوط كابل كنت في القصر عندما أخبرني الحراس بأن هناك ما يشبه الانقلاب بعد دخول طالبان العاصمة وأجبرت على الخروج من العاصمة للحيلولة دون إراقة الدماء وتجنب كارثة كبرى».

وأضاف: «لم أبع أفغانستان ولم أهرب وهناك من أبلغني أن رأس الحاكم مطلوبة»، مشددا على «أنني لم أخرج معي أي أموال.. لم أكن أملك سوى بعض الكتب وأخرجتها معي ولم أكن أملك سوى عمامتي وأحذيتي».

وأكد أنه موجود في الإمارات، «لكن سأعود إلى بلادي في المستقبل القريب وأجري مشاورات مع آخرين لحين عودتي كي أواصل جهودي من أجل تحقيق العدالة للأفغان».