استمرار غياب صبحي واكرامي عن قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان

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وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن
خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر
خط الهجوم: جون أنطوي - محمد الجباس
ويغيب عن صفوف بيراميدز في اللقاء، أحمد سامي بسبب الإيقاف للحصول على بطاقة صفراء ثالثة، ورمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد فاروق ومحمود وادي بسبب الإصابة.