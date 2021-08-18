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استمرار غياب صبحي واكرامي عن قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان

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استمرار غياب صبحي واكرامي عن قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان استمرار غياب صبحي واكرامي عن قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان

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وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: جون أنطوي - محمد الجباس

ويغيب عن صفوف بيراميدز في اللقاء، أحمد سامي بسبب الإيقاف للحصول على بطاقة صفراء ثالثة، ورمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد فاروق ومحمود وادي بسبب الإصابة.

المصرى اليوم

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