استشاري: هذا هو الحل المثالي حال فشل تكميم المعدة

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن التحويل المصغر يتم عزل فيه جزء من المعدة بشكل شبه المعدة الطبيعي، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من استخدام الأدوات الحديثة في عمليات السمنة المفرطة، لمنع حدوث المضاعفات.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن إعادة عمليات جراحات السمنة لا يساوي على الإطلاق إجراء العملية لأول مرة، مشيرًا إلى أن الكثير من الجراحين يبتعد عن إعادة إجراء العملية، لأن الالتصاقات التي تحدث بعد العمليات تكون عنيفة، وفي حاجة إلى خبرة كبيرة .

وأضاف أن عملية التكميم إذا فشلت، فالحل المثالي هو تكميم المعدة، لأن أي إجراء آخر سيفشل، لأن هذا يؤدي إلى قوة كبيرة في عدم امتصاص الحوليات والمشروبات الغازية.