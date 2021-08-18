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تعديلات قانون التحرش: 7 سنوات للاستغلال الوظيفي.. و4 للرسائل الإباحية

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تعديلات قانون التحرش: 7 سنوات للاستغلال الوظيفي.. و4 للرسائل الإباحية تعديلات قانون التحرش: 7 سنوات للاستغلال الوظيفي.. و4 للرسائل الإباحية

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كشف النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

وقال «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن «الرئيس صدق على تعديلات قانون مواجهة التحرش الجنسي»، مشيرًا إلى أن القانون غلظ العقوبة لتشمل الحبس من سنتين إلى 4 سنوات لكل من تعرض للغير أو أرسل إيحاءات جنسية عبر وسائل الإلكترونية أو التقنية، بعدما كانت تقتصر على عقوبة 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه».

وأوضح أن «عقوبة التحرش تصل إلى 5 سنوات حال تكرار إرسال الإيحاءات وملاحقة الضحية»، مشيرًا إلى أن «القانون ينص على إقرارعقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من له سلطة وظيفية أو أسرية في حالات زوج الأب، متوقعا انتهاء الجريمة بنسبة 95% حال تطبيق القانون»، مؤكدًا أن تعديلات قانون التحرش ستطبق من اليوم.

المصرى اليوم

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