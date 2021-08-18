الفتح يحقق فائض قرابة 33 مليون ريال.. و18 مليون عجز ميزانية الفيحاء

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عجز مالي في ميزانية الباطن يقدر بـ17 مليون ريال

عقد مجلس إدارة نادي الفتح جمعيته العمومية العادية عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وممثلين عن وزارة الرياضة.

وتم خلال الجمعية العمومية عرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل مدقق الحسابات، كما تم إيضاح البيانات المالية والمركز المالي، واستعراض الالتزامات، وبلغ مجموع الإيرادات 166.913.340 ريالًا، والمصروفات 134.105.733 ريالًا بفائض 32.807.607 ريالات، وفي نهاية الاجتماع أشاد الحضور بأداء مجلس الإدارة متمنين لهم التوفيق، وتمت المصادقة على تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م.

من جانبه كشف رئيس مجلس الإدارة المهندس سعد العفالق عن الخطة المستقبلية للنادي في التعامل، موضحًا أن الفائض في الميزانية البالغ 32.807.607 ريالات سيتم استثماره في تطوير البنية التحتية لمنشأة النادي، وإنشاء مبانٍ جديدة خاصة بإدارة النادي وفرق الفئات السنية والفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب زيادة عدد الملاعب والصالات الرياضية، وتخصيص جزء من الفائض لشركة نادي الفتح الاستثمارية.

وثمن العفالق الجهود المبذولة من قبل كافة رجالات الفتح بدءًا من أعضاء الشرف الداعمين والشركاء الاستراتيجيين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في النادي بمختلف الإدارة وجماهير الفتح الوفية، مشددًا على أن الجميع يعمل بهدف التطوير، مشيدًا بالتعاون الكبير الذي تجده كل الأندية الرياضية من وزارة الرياضة، وقدم رئيس نادي الفتح شكره وتقديره للحضور في الجمعية العمومية على الإشادة التي وجدها مجلس الإدارة.

وفي الجانب الآخر عقد نادي الفيحاء مساء اليوم الأربعاء الجمعية العمومية العادية افتراضيًّا، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله أبانمي، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الرئيس التنفيذي عبدالرحمن بن إبراهيم الأحيدب، وممثلي وزارة الرياضة.

وشملت البيانات المالية الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والالتزامات المالية كما في 30/ 6/ 2021م.

المصادقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 30/ 6/ 2021م.

البيان المالي للنادي:

الإيرادات خلال السنة المالية: 39,666,932.

المصروفات خلال السنة المالية: 57,423,341.

العجز المالي خلال السنة المالية: 17,756,409.



كما كشف نادي الباطن عن عجز مالي في ميزانية النادي للسنة المالية يقدر بـ17 مليون ريال، بعدما بلغت إيرادات النادي 61،612،094 مليون ريال مقابل مصروفات بلغت 78،696،765 مليون ريال.