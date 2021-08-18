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الرئيس الجزائري يُجري تغييرات في قيادات أفرع الجيش

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الرئيس الجزائري يُجري تغييرات في قيادات أفرع الجيش الرئيس الجزائري يُجري تغييرات في قيادات أفرع الجيش
شملت إنهاء مهام رئيس أركان القوات الجوية

الرئيس الجزائري يُجري تغييرات في قيادات أفرع الجيش

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء تغييرات في قيادات الجيش، والنواحي العسكرية في البلاد.

وذكرت صحيفة "النهار" أن "تبون" أنهى مهام اللواء محمد بوزوين بصفته رئيسًا لأركان القوات الجوية، كما أنهى بموجب مرسوم رئاسي مهام اللواء عمار زغيمي بصفته قائدًا لأركان الناحية العسكرية الرابعة، وكذلك أنهى مهام اللواء عبدالحكيم مرغني بصفته نائبًا لقائد الناحية العسكرية الخامسة.

وأضافت الصحيفة بأن الرئيس الجزائري عيَّن اللواء أحمد سالمي رئيسًا لأركان قيادة القوات الجوية في البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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