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"الربيعة" يكرم ممرضة بجازان لدورها في خدمة مرضى الطوارئ

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"الربيعة" يكرم ممرضة بجازان لدورها في خدمة مرضى الطوارئ "الربيعة" يكرم ممرضة بجازان لدورها في خدمة مرضى الطوارئ
بعد رصد من الزائر السري للمستشفى كشف تفانيها في العمل

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الممرضة مروي كدراوي إحدى منسوبات قسم الطوارئ بمستشفى فرسان العام؛ وذلك نظير تميزها بسرعة تقديم الخدمات الطارئة للمرضى والمصابين في قسم الطوارئ وتطبيقها كافة السياسات الخاصة بمكافحة العدوى.

جاء ذلك بعد رصد ما قامت به الممرضة من قبل الزائر السري الذي قام بزيارة المستشفى واطلع على الخدمات التي تقدمها بمهنية عالية وتفان في العمل.

فيما قدّمت الممرضة "كدراوي" شكرها الجزيل لهذه اللفتة التي قدمها وزير الصحة، والتي لا تزيدها إلا إصرارًا لمضاعفة الجهود والرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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