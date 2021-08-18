فاركو يعلن عن أولى صفقاته الصيفية

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أعلن نادي فاركو تعاقده مع المهاجم الجزائري رزقي حمرون لاعب نادي شبيبة القبائل الجزائري، لينضم اللاعب لتدريبات الفريق البرتقالي خلال الأيام المقبلة استعدادًا لانطلاق الموسم الكروى الجديد.

ويعد حمرون هو أول صفقات نادي فاركو، بعد ان جاء على قائمة المطلوبين من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطي لتدعيم صفوف الفريق.

ويرأس نادى فاركو عز يشار حسن عباس حلمى ،فيما يضم الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة مجدى عبدالعاطى كلا من: عاطف حنفى مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدى وهبى طبيب الفريق، محمد حمدى أخصائى إصابات ملاعب، عادل الفلكى مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.