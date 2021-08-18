«هيشوف العذاب في الدنيا قبل الأخرة».. عالم أزهري يوضح عقوبة ضرب شاب لأمه

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علق الشيخ أحمد المالكي أحد علماء الأزهر الشريف، على شكوى متصلة من ضرب ابنها لها بسبب زوجته، قائلًا: «بنعتذر لك في البداية عما حدث»، مشيرًا إلى أن عقوق الوالدين من الكبائر مثله مثل الإشراك بالله وقتل النفس.

وقال «المالكي» في حواره لبرنامج «بيت دعاء» لفضائية «TeN»، الأربعاء، إن «أن التضجر من الأهالي يعتبر من الكبائر»، موجهًا رسالة للمتصلة: «مش محتاجة تحرميه من الميراث فهو إن لم يتب ويأتي زاحفًا وراكعًا تحت قدمك ويستسمحك ويقبل رأسك وقدمك لتتوبي عليه وتسامحيه، فهو هيشوف العقوبات المعجلة في الدنيا».

وتابع: «عقوبة العاق لوالديه في الدنيا قبل الآخرة، ومعجل في الدنيا قبل الأخرة».