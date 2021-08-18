أخبار عاجلة

الحوالات المالية الخارجية إلى شمال وشرق سوريا -
رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين  -
زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة -
«ضاحي»: مجلس نقابة المهندسين اقتحم ملفات شائكة وبالغة التعقيد منذ توليه المسئولية -
المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو) -
أحمد ناجي يلمح لرحيل سامي عن سموحة لتدريب بيراميدز -
منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يواجه بيلاروسيا على برونزية العالم -
طلاب المرحلة التانية بالتنسيق ما يقلقوش..الكليات مستنياكوا..أعرف القائمة الكاملة للكليات المتبقية -
تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول -
أي لقاحات كورونا أكثر فعالية؟.. دراسة توضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«هيشوف العذاب في الدنيا قبل الأخرة».. عالم أزهري يوضح عقوبة ضرب شاب لأمه

Print
«هيشوف العذاب في الدنيا قبل الأخرة».. عالم أزهري يوضح عقوبة ضرب شاب لأمه «هيشوف العذاب في الدنيا قبل الأخرة».. عالم أزهري يوضح عقوبة ضرب شاب لأمه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الشيخ أحمد المالكي أحد علماء الأزهر الشريف، على شكوى متصلة من ضرب ابنها لها بسبب زوجته، قائلًا: «بنعتذر لك في البداية عما حدث»، مشيرًا إلى أن عقوق الوالدين من الكبائر مثله مثل الإشراك بالله وقتل النفس.

وقال «المالكي» في حواره لبرنامج «بيت دعاء» لفضائية «TeN»، الأربعاء، إن «أن التضجر من الأهالي يعتبر من الكبائر»، موجهًا رسالة للمتصلة: «مش محتاجة تحرميه من الميراث فهو إن لم يتب ويأتي زاحفًا وراكعًا تحت قدمك ويستسمحك ويقبل رأسك وقدمك لتتوبي عليه وتسامحيه، فهو هيشوف العقوبات المعجلة في الدنيا».

وتابع: «عقوبة العاق لوالديه في الدنيا قبل الآخرة، ومعجل في الدنيا قبل الأخرة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين 

رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين 

زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة

زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة

«ضاحي»: مجلس نقابة المهندسين اقتحم ملفات شائكة وبالغة التعقيد منذ توليه المسئولية

«ضاحي»: مجلس نقابة المهندسين اقتحم ملفات شائكة وبالغة التعقيد منذ توليه المسئولية

المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو)

المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو)