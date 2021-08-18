«بيعبي من الحنفية».. ضبط مصنع مياه معدنية لشركة مشهورة بالجيزة

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كشف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل ضبط مصنع غير مرخص للمياه المعدنية في الجيزة.

وقال «خليل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن «المصنع تابع لشركة مياه معندية شهيرة، ويعمل منذ فترة، عبر بيع زجاجات معبأة من الحنفية، على أساس أنها مياه معدنية»، مشيرًا إلى أن الوزارة اكتشفت تهالك خطوط المصنع، وتحفظت على المياه المتواجدة، وأرست المضبوطات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها.

وأضاف أن «هيئة سلامة الغذاء أكدت أن المصنع غير مستوفي الاشتراطات الصحية، وبناء عليه أرسلنا خطابًا إلى محافظ الجيزة لغلق المصنع بعد توجيه 3 تهم إليه»، مؤكدًا أنه من المقرر إرسال كتاب دوري إلى جميع المديريات خلال 3 أيام فور ظهور نتائج تحليل عينة المياه، لسحب الكميات المتوافرة بالأسواق.