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موسيمانى يعد جماهير الأهلي ببطولات أكبر بعد اقتراب خسارة الدوري

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موسيمانى يعد جماهير الأهلي ببطولات أكبر بعد اقتراب خسارة الدوري موسيمانى يعد جماهير الأهلي ببطولات أكبر بعد اقتراب خسارة الدوري

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حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على توجيه رسالة لجماهير الأحمر وذلك بعد التعادل السلبي مساء أمس مع طلائع الجيش.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لقد واجهنا اضطرابًا كبيرًا كفريق، لكننا سنقاتل بكرامة حتى النهاية، كل شيء يحدث لسبب ما، ربما هناك أشياء أكبر لنا قادمة».

وتعادل الأهلي سلبيًا مع نظيره طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، وهو التعادل الذي قلل من فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بعدما اتسع الفارق مع إلى 4 نقاط مع تبقي 3 مباريات لكل فريق.

المصرى اليوم

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