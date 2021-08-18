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مباريات المتبقية .. 3 خطوات تفصل القلعة البيضاء عن لقب الدوري المصري

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مباريات الزمالك المتبقية .. 3 خطوات تفصل القلعة البيضاء عن لقب الدوري المصري مباريات المتبقية .. 3 خطوات تفصل القلعة البيضاء عن لقب الدوري المصري

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ستكون مباريات الزمالك القادمة بمثابة 3 خطوات نحو تحقيق لقب الدوري الممتاز بعد غياب دام لنحو 5 سنوات، خاصة وأن مصيره أصبح بيده ولا يتوقف على نتائج حامل اللقب النادي الأهلي.

ووسع الفارس الأبيض فارق النقاط مع المارد الأحمر إلى 4 بعدما حقق الأول فوزاً مثيراً على وادي دجلة بهدف دون رد، فيما تعادل الاخير مع طلائع الجيش بدون أهداف.

وسيواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة القادم عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع برصيد 38 نقطة ويأمل في إنهاء مباريات الموسم الحالي في مركز متقدم خاصة وأنه يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن إنبي صاحب المركز السابع برصيد 42 نقطة.

مباراة ضد الإنتاج الحربي

سيحل الإنتاج الحربي ضيفاً على الزمالك يوم الثلاثاء الموافق 24-8 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

ويعيش رفاق المدرب أحمد كشري أجواء صعبة في ظل اقترابهم من الهبوط إلى الدرجة الثانية حيث يتواجد الفريق في المركز الأخير برصيد 23 نقطة.

لقاء الزمالك والبنك الأهلي

سيختتم أبناء القلعة البيضاء لقاءات الدوري الممتاز بمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة الموافق 27-8 عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

المصرى اليوم

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