المباريات المتبقية للزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 2021 وحسابات تتويج الفريقين بالكأس

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حقق نادي الزمالك فوزا مهما أمس على نادي وادي دجلة ليعزز من حظوظه في حسم الدوري المصري لهذا العام حيث أصبح يملك 73 نقطة من 31 مباراة, بينما تعثر الأهلي وخسر نقطتين بعد تعادله أمس أمام طلائع الجيش وليحقق 69 نقطة من 31 مباراة أيضا, ليقترب الدوري أكثر من النادي الأبيض الذي كان اخر فوز له بالدوري عام 2015.

ويتبقى 3 مباريات لكلا من ناديي الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري نسردها كما يلي :

- مباريات الزمالك المتبقية :

20 أغسطس 2021 : الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا على استاد السويس الجديد

24 أغسطس 2021 : الزمالك ضد الإنتاج الحربي على استاد القاهرة

27 أغسطس 2021 : الزمالك ضد البنك الأهلي على استاد بترو سبورت

- مباريات الأهلي المتبقية :

20 أغسطس 2021 : الأهلي ضد المصري على استاد الإسكندرية

24 أغسطس 2021 : الأهلي ضد الجونة على استاد خالد بشارة

27 أغسطس 2021 : الأهلي ضد أسوان على استاد السلام

وفي حالة فوز الزمالك بمبارتين فقط من من الثلاثة يتوج بالدوري مباشرة بدون النظر لنتائج الأهلي, أما النادي الأهلي فيحتاج الى الفوز بجميع مبارياته المقبلة مع هزيمة الزمالك في مبارتين اوالتعادل مبارتين على الاقل ليتساوى الفريقين ويتوج الاهلي بالمواجهات المباشرة.