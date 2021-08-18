التوزيع الجغرافي يحرم طلاب المحافظات من القبول بجامعات القاهرة الكبرى.. تعرف على قواعد التنسيق

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أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انه لا تعديل في قواعد التوزيع الجغرافي لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، والذي يتسبب التوزيع الجغرافي في حرمان طلاب المحافظات من الالتحاق بجامعات القاهرة الكبري الراغبين في القبول بها، فيما يستثني من هذا الشرط طلاب اوائل الثانوية العامة الـ 1500 الاوائل بواقع الـ 500 الاوائل لكل شعبة علوم ورياضة وادبي.

وتنشر «المصري اليوم» قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق، حيث يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

واشارت الوزارة إلى انه لا يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

واوضحت الوزارة انه يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

واشارت الوزارة إلى انه لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، وان تحويلات تقليل الاغتراب هدف لم شمل الاسرة وليس لاعادة التنسيق مرة أخرى.