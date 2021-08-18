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مصطفى شوبير يشارك فى تدريبات الأهلي بعد تعافية من الاصابة

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مصطفى شوبير يشارك فى تدريبات الأهلي بعد تعافية من الاصابة مصطفى شوبير يشارك فى تدريبات الأهلي بعد تعافية من الاصابة

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انتظم مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ي التدريبات الجماعية للحراس، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح مصطفى شوبير راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة بسبب شكواه من كدمة.

وشارك شوبير في تدريبات الحراس تحت إشراف يانكون ميشيل، واشتملت على فقرات بدنية متنوعة لرباعي حراس المرمى في الفريق.

وأدى الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات مكثفة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة، في الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء بعد غد الجمعة.

ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: « المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- - إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة- الإنتاج الحربي- أسوان- وادي دجلة- سيراميكا- إنبي».

وتعادل في ٩ مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي- الإسماعيلي- طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

المصرى اليوم

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