مفاجآت تنسيق الجامعات.. تعرف على مؤشرات القبول بكليات القمة للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات سيشهد انخفاض يتراوح من 7 إلى 10%، مشيرا إلى أنه سيتم استثناء 1500 أوائل الثانوية العامة من شرط التوزيع الجغرافي، بواقع 500 علمي علوم و500 رياضة و500 الشعبة الأدبية.

وتؤكد المؤشرات الأولية وفقا للحاصلين على مجاميع أكثر من 90%، أن هناك انخفاض كبير في القبول بكليات القمة هذا العام بشكل غير مسبوق، حيث بالرغم من انخفاض الحد الأدنى للمرحلة الأولي للتنسيق ل 88.41% العلمي بفارق نحو 9% عن العام الماضي، و80% للرياضة بفارق نحو 14% عن العام الماضي، 65.73% الادبي بفارق نحو 13% عن العام الماضي، نجد أن طلاب المرحلة بالكامل أقل من العام الماضي حيث يتنافس في المرحلة 118 الف و280 طالب بفارق نحو 16 ألف طالب عن العام الماضي.

ويتنافس في المرحلة الأولي على القطاع الطبي22 الف 954 طالب بما يشير أن الحد الأدنى للطب البشري سيكون ما بين 91.8% إلى 92.8%، والحد الادني للاسنان من 91.5% إلى 92%، والصيدلة سيتراوح من 89% وحتي 90%، والعلاج الطبيعي سيترواح من 88.41% وحتي 90%، كما تشير التوقعات إلى نزول كليات الطب البيطري للمرحلة الثانية.

كما تشير المؤشرات الشعبة الرياضة والتي يتنافس فيها 16الف و293 طالب بحد أدني 80% إلى نزول عدد من الاماكن بكليات الهندسة إلى المرحلة الثانية وبذلك يكون الحد الأدنى الهندسة أقل من 80%، فضلا عن كامل الاماكن بكليات الحاسبات والمعلومات والتخطيط العمراني والفنون الجميلة والتطبيقية، أما الشعبة الأدبية والتي توضح المجاميع حصول 190 طالب فقط على 90% فأكثر فستشهد انخفاض كبير حيث سيصل الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية سيصل ما بين 82% إلى 85%، والإعلام ما بين 80% و83%، ومجاميع أقل الألسن والآثار.

ووفقًا للمجاميع والحد الدني للقبول بالمرحلة الأولي سيتم انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة حيث من المقرر أن يعقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماع لمراجعة الحد الأدنى للتقدم في ظل تراجع المجاميع، حيث تقبل الجامعات الخاصة بحد أدني أقل 5% عن الجامعات الحكومية بما يعني أن الحد الأدنى للطب بالجامعات الخاصة سيصل إلى نحو ما بين 85% إلى 87%، و80% للاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، و75% للهندسة، كما ستشهد أيضا انخفاض الحد الأدنى الهندسة بالمعاهد الهندسية العليا ليقترب من 70%، ومن خلال المجاميع أيضا سيشهد الحد الأدنى لكليات القمة انخفاض بالجامعات الأهلية الجديدة والتي تقبل بحد أدني أقل 10% من الجامعات الحكومية والتي قد يصل فيها الحد الأدنى للطب إلى ما بين 80% إلى 81%، والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي نحو 78%.