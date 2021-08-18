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محمد شريف يشارك فى تدريبات الأهلى قبل مواجهة المصرى

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محمد شريف يشارك فى تدريبات الأهلى قبل مواجهة المصرى محمد شريف يشارك فى تدريبات الأهلى قبل مواجهة المصرى

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محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في جانب كبير من التدريبات البدنية والجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن شريف يشارك في مران الأهلي اليوم من خلال برنامج محدد في إطار تجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية بشكل كامل.

وأوضح أبوعبلة أن محمد شريف سيخضع لفحص طبي غدًا الخميس قبل انطلاق المران لحسم إمكانية لحاقه ومشاركته في مباراة الفريق المقبلة أمام المصري.

وغاب شريف عن المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب شكواه من شد خفيف في العضلة الخلفية.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وقبل انطلاق المران حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن الإيجابيات والسلبيات التي واجهت الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا مباراة طلائع الجيش الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي.

وشدد موسيماني في حديثه مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق على ضرورة التركيز في المباريات المقبلة في الدوري بداية من مباراة المصري مساء الجمعة المقبل.

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة محمود متولي مدافع فريق الأهلي بشكل كامل في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من آلام الأسنان، حيث أصبح جاهزًا وتحت تصرف الجهاز الفني، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الإسكندرية.

المصرى اليوم

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