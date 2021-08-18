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«شوف الزهور واتعلم.. بين الحبايب تتكلم»

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الزهور والورود تتميز بأنها جاذبة للأرواح والقلوب، كون ألوانها خاطفة للأعين ورائحتها الأخاذة التى تتوق لها النفوس، فضلًا عن رونقها.

الزهور والورود تتميز بأنها جاذبة للأرواح والقلوب

وتمتلك الزهور والورود أنواعًا كثيرة، منها ما هو نادر لا يتوافر فى أى مكان.

الزهور والورود تتميز بأنها جاذبة للأرواح والقلوب

كما أنها مفيدة جدا للإنسان، حيث يتم استخدامها فى علاجات كثيرة، ولها نتائج مذهلة من الناحية الطبية، كما أكد باحثون وعلماء فى مجال الأبحاث والطب.

الزهور والورود تتميز بأنها جاذبة للأرواح والقلوب

ومعلوم أن الزهور والورود تحرك المشاعر، ويستطيع الإنسان أن يتحدث كثيرا دون أن ينطق كلمة واحدة، فما عليه إلا أن يقدم باقة ورد.

الزهور والورود تتميز بأنها جاذبة للأرواح والقلوب

فهى كفيلة بأن تبلغ الآخر ما يلامس قلب من قدمها، فلها شكل إيجابى رائع على الحالة النفسية والجسدية للمرء.

الزهور والورود تتميز بأنها جاذبة للأرواح والقلوب

فالأصفر منها يحفز النشاط العقلى ويقوى الذاكرة، بينما يرفع الأحمر من مستويات الطاقة والحيوية، أما الأبيض فيحقق الهدوء والصفاء للنفس.

الزهور والورود تتميز بأنها جاذبة للأرواح والقلوب
الزهور والورود تتميز بأنها جاذبة للأرواح والقلوب
الزهور والورود تتميز بأنها جاذبة للأرواح والقلوب
الزهور والورود تتميز بأنها جاذبة للأرواح والقلوب
الزهور والورود تتميز بأنها جاذبة للأرواح والقلوب
الزهور والورود تتميز بأنها جاذبة للأرواح والقلوب
الزهور والورود تتميز بأنها جاذبة للأرواح والقلوب

المصرى اليوم

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