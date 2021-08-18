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بعد معارك ضارية.. "الشرعية" تحرر عدة مواقع من الحوثيين في الجوف

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بعد معارك ضارية.. "الشرعية" تحرر عدة مواقع من الحوثيين في الجوف بعد معارك ضارية.. "الشرعية" تحرر عدة مواقع من الحوثيين في الجوف
كبدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

بعد معارك ضارية..

حرر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الأربعاء) عدة مواقع عسكرية إستراتيجية في جبهة القعيف التابعة إدارياً لمديرية برط العنان شرق شمالي محافظة الجوف.

وأوضح رئيس عمليات حرس حدود قائد اللواء العاشر العميد هادي حمران الجعيدي، أن قوات الجيش الوطني تمكنت بعد معارك ضارية وعنيفة من استعادة وتحرير مواقع عسكرية حاكمة في جبهة القعيف، أبرزها سلسلة جبال قبيان الإستراتيجية، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وأضاف "الجعيدي" أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تكبدت في هذه المعركة، خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران الجيش الوطني، وغارات مقاتلات التحالف العربي.

وبين أن طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات جوية مركزة، تجمعات متفرقة وتعزيزات للمليشيا الإرهابية، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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