إمارة الرياض تغلق محلَّيْن لتفصيل الملابس العسكرية يعملان دون تراخيص

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ضبط مجموعة من الأنواط والرُّتب والشعارات والملابس المخالفة

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلَّيْن لتفصيل الملابس العسكرية؛ يعملان دون تراخيص، كما ضبطت مجموعة من الأنواط والرُّتب والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة. جاء ذلك خلال جولة تفتيشية، قامت بها اللجنة مساء أمس، بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وجرى مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.