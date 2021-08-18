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"غني" في أول حديث عقب الفرار من كابول: أجبرت على الخروج ورأسي كان مطلوبًا

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"غني" في أول حديث عقب الفرار من كابول: أجبرت على الخروج ورأسي كان مطلوبًا "غني" في أول حديث عقب الفرار من كابول: أجبرت على الخروج ورأسي كان مطلوبًا
أفاد بأنه ترك البلاد ولا يملك سوى عمامته وأحذيته

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم "الأربعاء" في أول حديث بعد فراره من العاصمة الأفغانية كابول الأحد الماضي: "أجبرت على الخروج من كابل، ولم أهرب، وهناك من أبلغني أن رأس الحاكم مطلوب".

وأضاف "غني" في مؤتمر صحفي بثته "الشرق": "كنت في القصر عندما أخبرني الحراس بأن هناك ما يشبه الانقلاب بعد دخول طالبان العاصمة".

وتابع: "قررت ألا أكون سببًا في إراقة الدماء في كابول، ولم أبع أفغانستان، وقد خرجت من البلاد ولم أكن أملك سوى عمامتي وأحذيتي، ولم أصطحب سوى كتبي".

وذكر أنه غادر أفغانستان كما غادرها الملا عمر قبل 20 عامًا، وهو موجود حاليًّا في الإمارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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