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بمشاركة 10 منتخبات.. أخضر الصالات يشارك في بطولة كرواتيا الدولية الودية

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بمشاركة 10 منتخبات.. أخضر الصالات يشارك في بطولة كرواتيا الدولية الودية بمشاركة 10 منتخبات.. أخضر الصالات يشارك في بطولة كرواتيا الدولية الودية

بمشاركة 10 منتخبات.. أخضر الصالات يشارك في بطولة كرواتيا الدولية الودية

يشارك السعودي الأول لكرة القدم للصالات في بطولة أسبوع الصالات الدولية الودية بمدينة بوريتش الكرواتية، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة 10 منتخبات.

من جانبه، أكد بندر الأحمدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي المشرف العام على كرة قدم الصالات والكرة الشاطئية، أن البطولة ستمنح المدرب الجديد الإسباني أندرو بلازا الفرصة للتعرف بشكل كبير على اللاعبين وعلى مستوياتهم عن قرب، وتوظيفهم بالطريقة المناسبة؛ وذلك بهدف التعرف عليهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأعرب الأحمدي عن أمله بأن يحقق المنتخب الفائدة المرجوة من هذه المشاركة، وأن يستفيد اللاعبون من هذه البطولة والاحتكاك بلاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، واكتساب المزيد من الخبرة حتى تعود بالنفع والفائدة على كرة قدم الصالات .

يُذكر أن قرعة البطولة الودية أوقعت الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات (هنغاريا، ومالطا، والجبل الأسود، وسان مارينو).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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