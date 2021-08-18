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طبيب الاهلى يتحدث عن موقف أيمن أشرف من مباراة المصري القادمة

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طبيب الاهلى يتحدث عن موقف أيمن أشرف من مباراة المصري القادمة طبيب الاهلى يتحدث عن موقف أيمن أشرف من مباراة المصري القادمة

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قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أيمن أشرف مدافع الفريق سوف ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدا الخميس، بعد جلسة الاستشفاء التي خضع لها اليوم في الجيم، ومن ثم سيكون جاهزًا لمباراة المصري المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وأكد أبو عبلة أن أيمن أشرف تعرض لكدمة قوية في عضلة السمانة كانت سببًا في استبداله أمام طلائع الجيش أمس، حتى لا تتفاقم شكواه من الإصابة.

واكتفي أيمن أشرف بأداء جلسة تدريبات استشفائية وجلسة علاج طبيعي في الجيم، على هامش مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، شهدت مشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في جزء من مباراة الطلائع وكذلك الغائبين عنها، حيث قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ضمن فقرات التقسيمة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق المصري، في التاسعة مساء بعد غد الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

ويتبقى للأهلي ثلاث مواجهات في بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية بعد غد الجمعة، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

المصرى اليوم

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