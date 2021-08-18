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حسين الشحات يكتفى بالجيم بسبب العضلة الضامة قبل مواجهة المصرى

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حسين الشحات يكتفى بالجيم بسبب العضلة الضامة قبل مواجهة المصرى حسين الشحات يكتفى بالجيم بسبب العضلة الضامة قبل مواجهة المصرى

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حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حسين الشحات اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي.

وأوضح أبو عبلة أنه فضل حصول اللاعب على جلسة علاج طبيعي وتدريبات بدنية خفيفة حتى لا تتفاقم شكواه.

وأكد أبو عبلة أن الشحات سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الخميس بشكل طبيعي، ومن ثم سيكون جاهزًا لمباراة المصري المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته دون راحة عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين والجهاز المعاون لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران.

وبعد ذلك خاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية شهدت مشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في جزء من مباراة طلائع الجيش وكذلك الغائبين عنها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

المصرى اليوم

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